Ubiratã sedia nesta semana o encontro técnico de nutrição de plantas

A nutrição mineral é o estudo das formas como as plantas utilizam e obtêm os nutrientes minerais obtidos através do solo. Na natureza, estão à disposição das plantas, quase todos os elementos da tabela periódica.

Uma simples análise química de um vegetal não funcionaria para determinar quais destes elementos são essenciais, pois a planta pode absorver e armazenar em seus tecidos muitos elementos que não lhe são essenciais. É necessário determinar os nutrientes de acordo com um critério de essencialidade.



Para entender melhor sobre esse assunto, Ubiratã sedia nos dias 19 (quarta) e 20 (quinta-feira) de julho, com apoio da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), o Encontro Técnico de Nutrição de Plantas.



No primeiro dia, 19 de julho, o encontro começa às 14h, com o credenciamento. A primeira palestra será sobre Ferramentas de diagnóstico e tomada de decisão em nutrição mineral de plantas, com o diretor SIPA, Junior Cezar Amaral.

Na sequência, o tema Nutrição de plantas visando altas produtividades, terá a abordagem do Engenheiro Agrônomo Antônio Carlos Saraiva da Costa, da UEM.

No dia seguinte, em 20 de julho, a programação é pela manhã, iniciando com a palestra Manejo da adubação em sistemas de produção, com o Engenheiro Agrônomo César de Castro, da Embrapa Soja.

Depois, o Engenheiro Agrônomo Ruan Francisco Firmano, apresenta a AFERE – Plataforma Online de Avaliação da Fertilidade do Solo, Estado Nutricional e Recomendação da Adubação e por fim, para encerrar o evento, será proferida palestra sobre Fertilizantes foliares na nutrição de plantas.

O evento será realizado na Rua Parigot de Souza, 384, no Jardim São Paulo e é promovido pela AEAVP (Associação dos Engenheiros Agrônomos Vale do Piquri, com apoio da FEAPR, CREA-PR, MÚTUA-PR, IDR-Paraná e Governo do Paraná.

Fonte: Comunicação FEAPR