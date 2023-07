Foi Por Você – Produtos Naturais: Você conhece alfarroba?

Alfarroba é uma vagem que provém da árvore alfarrobeira.

Em pó ela tem a mesma aparência e o mesmo gosto do chocolate, porém mais nutritivo por ser naturalmente doce. Não é necessário o uso de açúcar na sua fabricação e nem durante o seu consumo, isento também de lactose e glúten, além de conter uma boa concentração de vitaminas e minerais.

Pode ser consumida em forma de pó, na preparação de bolos, pudins, biscoito e doces como substituto do cacau em pó ou do chocolate.

Alfarroba: 7 principais benefícios (e como consumir)

Esse fruto é rico em antioxidantes, principalmente polifenóis. Além disso, a alfarroba possui poucas calorias e é uma excelente fonte de fibras e vitaminas do complexo B, cálcio e magnésio.

Benefícios da alfarroba

Os principais benefícios da alfarroba são:

1. Melhora a saúde gastrointestinal

Devido ao fato de conter fibras e taninos, a alfarroba ajuda a melhorar o funcionamento do intestino ao diminuir as diarreias, melhorar a acidez, evitar a acidez, diminuir os vômitos e manter a saúde da microbiota intestinal.

Além disso, a alfarroba possui ação antirrefluxo e, por isso, é um bom ingrediente para ser usado nas fórmulas infantis.

2. Controle do colesterol

A alfarroba é rica em antioxidantes, o que ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim, o LDL, e triglicerídeos e, assim, promove a prevenção de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, por exemplo, já que os antioxidantes previnem a deposição das gorduras nas artérias e a diminuição da absorção de gordura pelo organismo.

3. Controle da diabetes

Por ser rica em fibras, como a pectina, é possível evitar picos glicêmicos e diminuir a quantidade de açúcar circulante no organismo. Além disso, quando os alimentos são enriquecidos com alfarroba, é possível haver diminuição do seu índice glicêmico, o que também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue.

4. Promove a saúde dos ossos

A alfarroba é rica em cálcio e magnésio, o que ajuda a melhorar a densidade óssea e, consequentemente, fortalecendo ossos e dentes, por exemplo, e prevenindo fraturas e osteoporose.

5. Favorece a perda de peso

A alfarroba possui poucas calorias, é rica fibras e possui possui teor de gordura, por isso, quando faz parte de uma alimentação saudável e equilibrada, pode favorecer o aumento da sensação de saciedade, favorecendo a perda de peso.

6. Pode melhorar a qualidade do sono

Por não conter cafeína e ter sabor doce, a alfarroba pode ser utilizada como substituto do chocolate ou do cacau, podendo ser consumida à noite sem que haja interferência na qualidade do sono, no caso de pessoas sensíveis à cafeína.

7. Pode ter ação anticancerígena

Por ser rica em antioxidantes, a alfarroba poderia proteger as células dos danos causados pelos radicais livres, além de exercer ação anti-inflamatória, o que poderia ajudar na prevenção do câncer. No entanto, mais estudos são necessários para que esse efeito da alfarroba possa ser confirmado.

Informação nutricional da alfarroba em pó

A tabela a seguir indica a informação nutricional para 100 gramas de alfarroba em pó, também conhecida como farinha de alfarroba:

Energia 368 kcals Vitamina B3 1,3 mg Carboidratos 85,6 g Vitamina B6 0,37 mg Proteínas 3,2 g Vitamina B9 29 mcg Gorduras 0,3 g Ácido fólico 29 mcg Fibras 5 g Potássio 830 mg Vitamina A 1 mcg Cálcio 350 mg Vitamina B1 0,05 mg Magnésio 54 mg Vitamina B2 0,46 mg Ferro 3 mg

Como usar a alfarroba

A alfarroba pode ser usada em forma de pó na preparação de alimentos como bolos, pudins, biscoitos e doces como substituto do cacau em pó ou do chocolate.

Além disso, a goma de alfarroba serve como espessante, emulsificante e gelificante em diversos produtos industrializados. A goma pode também ser utilizada em algumas fórmulas infantis como espessante e com o objetivo de diminuir o refluxo e os vômitos.

Goma de alfarroba para vômitos ou refluxo

Misturar 1 colher de sopa da goma com 1 copo de água e tomar a seguir. Para bebês a medida deve ser de 1,2 a 2,4 g de goma para 120 ml de leite.

Farinha de alfarroba para diarreia

Misturar 25g de farinha em 1 copo de água ou leite mornos. Beber a seguir à cada diarreia. Esta receita com farinha de alfarroba quando misturada com farinha de semente de girassol e de arroz pode ser usada contra diarreia até mesmo para bebês e mulheres grávidas.

Receitas com alfarroba em pó

A seguir são indicadas algumas receitas que podem ser preparadas usando a farinha de alfarroba:

1. Bolo de alfarroba sem glúten

Esta receita é fácil de fazer e não contém glúten, sendo uma boa opção para quem tem intolerância ao glúten ou doença celíaca.

Ingredientes

350 g de açúcar mascavo;

5 ovos:

150 ml de óleo de soja;

200 g de iogurte natural;

30 g de alfarroba em pó;

200 g de creme de arroz;

150 g de polvilho doce;

150 g de fécula de batata;

10 gotas de essência de baunilha;

10 g de fermento em pó.

Modo de preparo

Bater os ovos, óleo, açúcar, iogurte natural e a essência de baunilha no liquidificador. A seguir, adicionar os produtos secos, misturando bem até que fique uma massa uniforme. Por último acrescentar o fermento e mexer suavemente para misturar bem. Assar em forma untada e enfarinhada durante 25 minutos, à 210ºC.

2. Creme de alfarroba para sobremesa

Ingredientes

200 ml de leite;

2 colheres de maisena;

2 colheres de alfarroba em pó;

1 colher de açúcar;

1 pau de canela.

Modo de preparo

Misturar a maisena com o leite ainda frio e depois de dissolvido acrescentar os outros ingredientes e levar ao fogo baixo durante alguns minutos, até engrossar. Quando atingir esse ponto, desligar o fogo, retirar o pau de canela, distribuir em pequenas forminhas e levar à geladeira por 1 hora. Servir frio.

3. Panquecas de alfarroba e quinoa

Ingredientes

1 colher de sopa de farinha de alfarroba;

1 xícara de farinha de quinoa, de aveia ou de amêndoas;

1 clara de ovo;

1 xícara de leite de arroz ou de qualquer outro leite vegetal;

1 colher de chá de stévia;

1 pitada de sal;

1 pitada de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo

Bater a clara de ovo e em seguida acrescentar o leite, stévia, sal e misturar bem. Em seguida, acrescentar os ingredientes secos e misturar até homogeneizar. Esquentar uma frigideira em fogo médio e untar com um pouco de azeite.

Depois, colocar uma concha da mistura na frigideira e deixar cada lado cozinhar por 5 minutos ou até que sejam formadas bolhas em sua superfície. Servir acompanhada de queijo, mel ou geleia.