Homem é condenado a 29 anos de prisão por ter matado o irmão adolescente em Ubiratã

O Tribunal do Júri de Ubiratã, condenou a 29 anos e 4 meses de prisão um homem de 28 anos de idade denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelo homicídio do próprio irmão, de 13 anos.

Conforme a denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça da comarca, o réu cometeu o crime em 17 de fevereiro do ano passado. Ele teria sufocado o irmão até que perdesse a consciência, agredindo-o depois com diversos golpes de arma branca.

O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima não lhe haver fornecido drogas. A pena foi aumentada pelo fato de o condenado ser reincidente e a vítima ser seu irmão e ter menos de 14 anos.

Também foram consideradas as qualificadoras do motivo torpe e do uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima. O réu já estava preso desde a época do crime e não poderá recorrer em liberdade.