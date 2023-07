Homem é golpeado a facadas no peito e mãos em Juranda

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio em Juranda. Um homem foi golpeado a facadas no peito e mãos enquanto estava e um bar, no centro da cidade.

A PM foi acionada por funcionários do Hospital Municipal, sendo informada que um indivíduo havia dado entrada ao local com ferimentos de arma branca. Chegando ao local, em contato com a vítima, a mesma informou que estava em um bar e, em certo momento, foi até seu veículo para manobrá-lo, quando foi surpreendido por outro homem com golpes de faca.

Segundo a vítima, o autor do crime teria entrado no estabelecimento minutos antes, consumido bebida e deixado o local em seguida. Também foi repassado à PM, por uma testemunha, que o agressor teria entrado em um veículo GM Corsa e deixado o local após o crime.

A vítima informou que não tem desavenças ou alguma rixa com o autor. Falou também que desconhece os motivos do ataque. O rapaz sofreu ferimentos no peito e mãos. A polícia foi ao bar onde ocorreu a tentativa de homicídio. Porém, o autor não foi encontrado. Buscas também foram realizadas pela cidade.

Fonte: 11º BPM