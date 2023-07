Homem é preso após descumprir medida protetiva em Ubiratã

A Policia Militar foi acionada via central de operações para comparecer em uma residência no Conjunto Boa Vista, pois de acordo com a solicitante possui uma medida de proteção contra um homem, e que o mesmo estaria dentro da residência dela.

No local a mulher afirmou que possui a medida protetiva e que o homem estava dentro de sua residência, porém minutos antes da chegada da policia, havia se evadido. A equipe policial realizou o patrulhamento e localizou o senhor nas proximidades da casa da solicitante, foi dada voz de abordagem ao indivíduo, feito a busca pessoal e dada voz de prisão, bem como informado de seus direitos constitucionais.

Ele foi encaminhado para a 50ª delegacia de Policia Civil para as providências cabíveis.

11º BPM