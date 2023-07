Homem morre em colisão frontal contra caminhão na BR 369

Na noite desta quarta-feira (19) um grande aparato de socorristas foram acionados para atender as vítimas de um grave acidente na BR 369, nas proximidades do quilômetro 519 em Cascavel.

De acordo com as informações, um homem de 60 anos de idade, conduzindo uma Fiat Strada, acabou morrendo após uma colisão frontal contra um caminhão.

Segundo a Polícia Militar, a vítima fatal estaria em fuga e trafegando em alta velocidade, após ameaçar a ex-companheira em um estabelecimento na Rua Jacarezinho em Cascavel, no final desta tarde.

Conforme o Tenente Delai do Corpo de Bombeiros, o homem já estava em óbito no momento em que os socorristas chegaram ao local, de modo que nada pôde ser feito, a não ser a constatação da morte. Ele ainda relatou que, possivelmente, a vítima não utilizava cinto de segurança no momento do impacto.

Além disso, os ocupantes do caminhão, pai e filho, também precisaram receber atendimento dos socorristas. Eles apresentavam ferimentos leves, entre eles contusões e escoriações.

Para o atendimento da ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi mobilizada para controlar o trânsito e sinalizar a pista, pois a rodovia ficou totalmente interditada durante o trabalho prestado pelo Corpo de Bombeiros e Samu.