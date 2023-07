Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo durante abordagem na BR 369

Durante patrulhamento de rotina nesta quarta-feira (19), uma equipe da Polícia abordou um veículo Celta de cor vermelha com dois ocupantes, que informaram estar deslocando de Cascavel a Ubiratã. Após buscas pessoais, nada foi encontrado com a condutora e o passageiro. No entanto, em uma busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram uma pistola Taurus PT 938 carregada e municiada com 11 munições calibre .380.

A condutora alegou que a arma pertencia ao seu marido e que ela e o passageiro não tinham conhecimento da presença da mesma no veículo. Diante do fato, a mulher foi detida por porte ilegal de arma de fogo e encaminhada à 15ª SDP em Cascavel para as devidas providências legais.

A ação rápida e eficiente da equipe da Polícia Militar resultou na retirada de uma arma ilegal das ruas, contribuindo para a segurança da população.

Fonte: Assessoria