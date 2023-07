Polícia apreende quase R$ 32 mil em vinhos contrabandeados do Paraguai em Juranda

A equipe estava em deslocamento de Juranda para Ubiratã, quando avistou um veículo Peugeout/207sw xr de cor preta, entrando rapidamente, no fundo do pátio de um posto de combustível e se escondendo atrás de um ônibus após avistar a viatura, o que motivou a abordagem. Ao abordar o automóvel a condutora foi identificada e no interior do veículo foi encontrado 35 caixas de vinho, contendo 6 unidades por caixa, totalizando um valor aproximado de 31.500 reais.

Ao ser perguntada sobre a origem da mercadoria, informou que duas vezes por semana aguarda o carro na estrada divisora de Juranda, e o leva até o pátio do posto em que foi abordada e posteriormente entrega para pessoas de um ônibus de passageiros com destino a São Paulo, para realizar esse serviço recebia um valor de 75 reais. Relatou ainda que não conhece quem passa o carro para ela e nem soube informar o destinatário.

Tendo em vista os fatos, a Sra. e o automóvel foram encaminhados para a sede da 2° cia para a confecção deste b.o.u. em contato com a polícia Federal de Cascavel, foi orientado a confeccionar o b.o.u, identificar a autora e em seguida liberá-la, orientou ainda para apreender o veículo e encaminhar a mercadoria a Polícia Federal de Cascavel.

Sendo assim, a equipe encaminhou a mercadoria e o automóvel segundo a orientação do Senhor delegado da PRF.

11º BPM