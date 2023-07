Posto de combustíveis é assaltado em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada via Copom no ínicio da madrugada desta quinta-feira (20), para comparecer em um Posto de Combustíveis, onde segundo o solicitante ele havia acabado de ser vítima de um assalto.

No local, a vítima, que trabalha como frentista relatou que dois indivíduos encapuzados, um deles em

posse de uma faca e o outro com o que supostamente seria uma arma de fogo do tipo pistola em sua cintura, se aproximaram dele e anunciaram o assalto exigindo todo o dinheiro que estava com ele. E que ao entregar uma quantia de aproximadamente 100 reais, os assaltantes o ameaçou pedindo que ele entregasse mais, porém ele disse que só havia essa quantia, pois os outros abastecimentos teriam sido pagamento via cartão.

Os dois assaltantes empreenderam fuga a pé. Ainda de acordo com a vítima um dos indivíduos estava trajando uma blusa de cor bordô, calça jeans e tênis, o outro estava com uma blusa de cor preta, calça jeans e tênis e que ambos são magros e aparentemente bem jovens.

De posse dessas informações a equipe policial então começou as buscas nos bairros próximos, e durante as buscas a central de operações recebeu a ligação de uma mulher dizendo que ouviu barulho de pessoas no telhado de sua residência, que fica no Jardim Josefina II. Os policiais se deslocaram rapidamente até o endereço e realizaram uma varredura na parte externa da casa e também nas casas vizinhas, porém ninguém foi localizado.

A equipe seguiu em patrulhamento, percorrendo toda extensão do Jardim Tropical, e Josefina II, além dos bairros adjacentes a estes, contudo não foi possível identificar nenhum indivíduo com as características

repassadas pela vítima.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online