Motorista de Gol morre em batida de frente com caminhão na BR 369

Um motorista de 50 anos que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente no KM 486 da BR 369 em Corbélia na madrugada deste domingo (23).

De acordo com informações da PRF, um automóvel Gol branco seguia sentido Cascavel e um Caminhão trafegava no sentido contrário para Cianorte, quando o motorista do carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo de carga.

No automóvel Gol estavam uma passageira, de 41 anos e neta de 7 anos, as duas foram encaminhadas ao Pronto Socorro em Corbélia. O corpo do condutor do carro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel.