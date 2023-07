Animal na pista provoca grave acidente na BR 369

Um cavalo provocou um grave acidente na noite deste domingo (23), na BR 369, próximo ao trevo secundário de acesso à cidade de Mamborê, ao atravessar a pista.

O animal foi atropelado por um automóvel MMC Outlander. Descontrolado, o veículo rodou e bateu de frente com um Fiat Cronos, que vinha em sentido contrário, ficando ambos com danos de grande monta. O animal morreu no local do impacto.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Mamborê prestaram os primeiros socorros às vítimas que ficaram feridas até a chegada do Samu e Corpo de Bombeiros. Além do motorista do Oultlander, mais duas passageiras do Cronos ficaram feridas, mas sem gravidade. A Polícia Militar de Mamborê também prestou apoio no controle do tráfego no local.