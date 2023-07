Homem mata ex-mulher decapitada na frente dos filhos e da mãe em Luiziana

A jovem Priscila da Silva, de 27 anos, morreu ao ser vítima de um crime com requintes de extrema crueldade na noite de domingo (24), ao ser decapitada pelo ex-marido em Luiziana.

Segundo informações o homem invadiu a casa da vítima e esfaqueou a mulher com mais de vinte golpes. O criminoso ainda decapitou a mulher, tudo isso na frente dos dois filhos dela, de 2 e 6 anos, e da mãe da vítima. A criança de dois anos ainda foi ferida em um dos braços, socorrida e encaminhada para unidade hospitalar. A mãe de Priscila e o menino de seis anos esconderam-se em um guarda-roupas para se livrarem do agressor.

O autor do crime tentou fugir com o apoio de um comparsa, mas foi detido horas após o crime, escondidos no banheiro de um posto de combustíveis da cidade.

A Polícia Militar recebeu informações anônimas sobre o paradeiro dele e fez a detenção. Outro homem que o acompanhava também foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão onde será apurado se o mesmo também teve participação no crime.

Segundo a PM, o suspeito já pretendia se entregar na delegacia de Campo Mourão, mas teria se escondido no banheiro de um posto de combustíveis por medo de ser agredido por populares em Luiziana.

A Polícia Militar, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram mobilizados. A Polícia Civil investiga o caso.