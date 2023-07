Confirmada oitava morte de explosão em silo de cooperativa de Palotina

O IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel confirmou a oitava morte após explosão em Cooperativa Agroindustrial de Palotina, a C.Vale.

Conforme informado, a vítima estava internada em hospital particular de Cascavel, mas não resistiu aos ferimentos.Ao todo, quatro corpos foram encaminhados ao IML de Cascavel e outras quatro ao IML de Toledo. Ainda não há informações sobre a identificação e idades das vítimas.Nesta manhã são realizadas buscas para localizar uma pessoa que segue desaparecida nos escombros da cooperativa. Outras 11 pessoas foram levadas para hospitais nas cidades de Cascavel, Toledo e Curitiba.A última atualização repassada à imprensa é que 34 bombeiros trabalham no resgate, sendo 20 militares de Palotina e região, além de 14 profissionais do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático).

Foram cinco explosões sequentes. Os trabalhadores estavam numa estrutura de concreto, um túnel subterrâneo que ficou obstruído. Sete pessoas morreram no local, uma no hospital de Cascavel. As causas das explosões ainda não foram informadas. Na manhã desta quinta (27), a Defesa Civil informou que uma pessoa está desaparecida. Os trabalhos no local continuam.