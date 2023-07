Forças de segurança apreendem R$ 2 milhões em mercadorias descaminhadas na BR 369

Forças de segurança apreenderam R$ 2 milhões em mercadorias descaminhadas na BR 369.

A operação conjunta foi realizada pela Receita Federal, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e BPFron da Polícia Militar do Paraná, ao longo da rodovia, no oeste do Paraná.

Nas ações foram realizadas a retenção de seis ônibus de turismo e três automóveis, com carga total estimada em R$ 2 milhões em mercadorias descaminhadas (eletrônicos, smartphones, bebidas, brinquedos).

Conforme informado, um ônibus foi retido em Cascavel, outro em Campo Mourão, e o restante (quatro ônibus e três automóveis) na área rural de Juranda.

Todos os veículos foram levados para o Depósito de Mercadorias da Receita Federal em Cascavel para serem lacrados e adiante fiscalizados minuciosamente.

Não houve prisões.