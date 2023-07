20 municípios da COMCAM fecharam o primeiro semestre do ano com saldo positivo de emprego

Dos 25 municípios da Região da COMCAM, 20 fecharam o primeiro semestre do ano com saldo positivo de emprego.

São os dados divulgados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). A lista regional é liderada por Campo Mourão, com saldo de 718 postos de trabalho nos primeiros seis meses de 2023.

Fênix aparece em segundo lugar com 152, e Ubiratã ocupa a terceira posição, com 134. Em seguida vêm Iretama (102). Campina da Lagoa (58) e Terra Boa (54).

.

Confira o Ranking:

1) Campo Mourão 718

2) Fênix 152

3) Ubiratã 134

4) Iretama 102

5) Campina da Lagoa 58

6) Terra Boa 54

7) Goioerê 48

8) Luiziana 33

9) Juranda 31

9) Nova Cantu 31

11) Barbosa Ferraz 24

12) Farol 23

13) Corumbataí do Sul 21

14) Araruna 20

15) Mamborê 12

16) Roncador 10

17) Engenheiro Beltrão 9

18) Rancho Alegre do Oeste 6

19) Quinta do Sol 5

20) Quarto Centenário 3

21) Moreira Sales -4

22) Boa Esperança -8

23) Altamira do Paraná -12

24) Janiópolis -16

25) Peabiru -26

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho