Homem é baleado por ex-marido de sua namorada em Corbélia

Um homem foi baleado em frente a uma casa na rua Flor de Lis, na cidade de Corbélia, na noite desta quinta-feira (27).

De acordo com informações, o atirador esperou o homem sair da residência e disparou várias vezes, atingindo um disparo na região do tórax. No local foram localizados 4 cartuchos de calibre 32 deflagrados. Testemunhas também alegaram ter ouvido barulho de 4 disparos.

Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento ao homem. Ele foi encaminhado ao PAM (Pronto Atendimento Médico) de Corbélia e posteriormente transferido para o Hospital Universitário em Cascavel.

Equipes da Polícia Militar foram até o local para registrar a ocorrência e realizaram diligências em busca do atirador, que foi identificado como sendo ex-marido da moradora do local, ele já havia planejado com antecedência tirar a vida do atual namorado da ex.

A alguns meses atrás, o homem já havia sido preso por uma tentativa de homicídio contra sua ex-esposa, ele foi a júri popular e acabou sendo absolvido. Agora tentou mais uma vez cometer um crime desta vez contra o homem.

As informações são do Portal Corbélia