Família fica presa às ferragens em capotamento de veículo na BR 369

Mais um grave acidente envolvendo um Renault Logan ocupado por um casal e a filha de 9 anos, foi registrado no final da tarde deste sábado, 29, na rodovia BR-369, próximo ao trevo de acesso a Boa Esperança, entre Mamborê e Ubiratã.

O motorista trafegava sentido a Campo Mourão, quando perdeu o controle da direção e capotou fora da pista. As vítimas ficaram presas às ferragens e receberam os primeiros atendimentos de uma equipe da Secretaria de Saúde de Boa Esperança.

No entanto, o Corpo de Bombeiros precisou se deslocar para o local e fazer o desencarceramento das vitimas que com apoio também do Samu, foram encaminhadas a um hospital de Campo Mourão. O estado de saúde das vítimas não foi informado. O veículo, com placas de São Paulo, ficou destruído. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda vai apurar as circunstâncias do acidente.

