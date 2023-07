Seleção brasileira perde da França e liga sinal de alerta na Copa do Mundo

A seleção brasileira sofreu com a bola aérea da França, perdeu por 2 a 1 e pode terminar a segunda rodada da Copa do Mundo Feminina fora da zona de classificação. Le Sommer colocou as francesas na frente e Debinha deixou tudo igual.

Ao contrário da estreia, quando dominou o Panamá do início ao fim, o Brasil sofreu no primeiro tempo e levou o gol francês aos 17 minutos. Karchaoui cruzou na área, Diani desviou e Le Sommer cabeceou no canto direito de Lelê, que não conseguiu fazer a defesa.

A técnica Pia Sundhage não mexeu para o segundo tempo, mas a postura da seleção brasileira foi melhor. O gol de empate saiu aos 13 minutos com Debinha. A camisa 9 pegou a sobra do chute de Kerolin, que bateu na defesa francesa, e finalizou no canto esquerdo de Magnin.

O jogo estava equilibrado, com chances para os dois lados, mas a França chegou ao gol da vitória com sua principal arma. Aos 37 minutos, Bacha cobrou escanteio na segunda trave, a zagueira Renard apareceu nas costas da defesa e cabeceou para o chão. Tamires não conseguiu cortar, e a bola parou no fundo da rede.

SITUAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO FEMININA

Com a derrota, o Brasil estaciona nos três pontos e é ultrapassado pela França, que sobe para quatro. A Jamaica, que tem um, joga ainda neste sábado (29) contra o Panamá e pode igualar a pontuação das francesas.

Na última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira joga contra a Jamaica e precisa da vitória para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília).

FICHA TÉCNICA – BRASIL 1X2 FRANÇA

Data, horário e local: sábado (29), às 7h (horário de Brasília), no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, na Austrália.

Brasil: Letícia; Antônia (Mônica), Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana, Kerolin, Adriana (Bia Zaneratto) e Ary Borges (Ana Vitória); Debinha (Marta) e Geyse (Andressa Alves). Técnica: Pia Sudnhage.

França: Magnin; Lakrar, Renard, Périsset e Karchaoui; Kenza Dali (Le Garrec), Geyoro e Toletti; Bacha, Diani e Le Sommer (Bêcho). Técnico: Hervé Renard.

Gols: Le Sommer (FRA), aos 17′ do primeiro tempo, Debinha (BRA), aos 12′ do segundo tempo, e Renard (FRA), aos 37′ do segundo tempo.

Cartões amarelos: Luana (BRA); Dali, Toletti e Karchaoui (FRA).