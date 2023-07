Jovem é executado com vários tiros em Ubiratã

Um homicídio foi registrado na noite deste sábado (30) em Ubiratã.

Um jovem identificado pelas iniciais C. A. foi executado com pelo menos 30 disparos de arma de fogo na Avenida Brasil. Mais de 40 disparos foram efetuados no automóvel em que o jovem estava.

A equipe do SAMU foi acionada, porém só puderam constatar o óbito.

Breve mais informações.

.