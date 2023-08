Mulher da marteladas no companheiro embriagado para se defender de ameaças em Ubiratã

A Policia Militar foi acionada via Central de Operações, que em uma residência estaria ocorrendo uma situação de violência domestica.

No local a policia constatou que um senhor estava em frente o endereço, embriagado, com andar cambaleante, fala desconexa, com uma lesão na cabeça e no dedo. Ele estava tentando invadir o

local com ajuda de um pedaço de madeira para forçar o portão, tirando ele do trilho.

A mulher relatou que seu companheiro estava a ameaçando de morte e no intuito de se defender desferiu golpes de martelo em sua mão.

O homem, resistiu em acompanhar a equipe policial, ofendeu com palavras de baixo calão e desferiu

golpes contra viatura.

Diante dos fatos e o interesse da mulher em representar os dois foram encaminhados ao Hospital Santa Casa para confecção do laudo de lesões corporais e posteriormente para 50º DRP providencias

cabíveis.

11º BPM