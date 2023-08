Trabalhador tem pertences furtados de dentro de armário em Cooperativa de Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer em uma Cooperativa onde teria ocorrido um furto no local e que o autor havia sido identificado.

No local, um homem relatou que outro funcionário da empresa havia relatado que teve o aparelho celular, um fone de ouvido, um desodorante, uma carteira constando os documentos pessoais, um cartão da Unimed, três cartões de crédito e um brinco de argola banhado a ouro furtado de dentro do seu

armário, dentro da empresa.

Segundo ele, no período da manhã, ao assumir o serviço notou que outro funcionário o estava encarando enquanto o mesmo guardava os seus objetos no armário. Disse que diante das informações, conseguiram acessar o localizador do celular e que os demais funcionários da empresa começaram a fazer uma busca nos armários, através de frestas nas portas, onde no armário em frente ao local onde o funcionário que estava encarando-o na parte da manhã estava, conseguiram visualizar uma capinha de celular que coincidia com o da vítima, além do desodorante e do fone de ouvido.

Na sequência, os funcionários da Cooperativa conseguiram localizar o proprietário do armário, identificado, o qual foi solicitado que abrisse o seu armário, onde foram encontrados os produtos citados (a capinha, o desodorante e o fone de ouvido). Argumentado sobre o aparelho celular, este disse

não saber. Argumentado se possuía mais algum armário na empresa, em um primeiro momento negou, porém na sequência informou que possuía um escovário. Em vistoria, foi encontrado o aparelho celular da vítima.

Diante do fatos, a vítima, as testemunhas e os objetos furtados foram encaminhados para a Cia PM e

posteriormente para a delegacia para procedimentos. A carteira e os objetos que estavam no seu

interior não foram localizados.

Fonte: 11º BPM