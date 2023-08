Acusado de feminicídio é preso pela Polícia Civil em Ubiratã

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 29 anos, suspeito do feminicídio que matou Nathaly Carolyne De Freitas, de 23. A captura foi realizada nesta quarta-feira (2), em Ubiratã, na região Noroeste do Estado.

De acordo com a delegada da PCPR Laryssa de Lima, o crime ocorreu no dia 16 de julho, em Joinville. “A vítima era ex-companheira do suspeito. Ela foi morta a facadas e o indivíduo se evadiu para Ubiratã após o crime”, afirma a delegada.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS

A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores.

Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

Assessoria/Polícia Civil do Paraná – Ubiratã Online