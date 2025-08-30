19:08

⚽ 8′ 1T: Gol de Monagas

Fernando Basante pone a Monagas 1 a 0 frente a Metropolitanos.

19:00

⏱️ Comenzó el partido entre Monagas y Metropolitanos

Ya juegan en el estadio Monumental de Maturín por la fecha 9 de Primera División de Venezuela.

18:00

Tabla de posiciones del torneo: Primera División de Venezuela que juegan Monagas y Metropolitanos

De cara al partido entre Monagas y Metropolitanos es importante analizar cómo viene la tabla de posiciones de Primera División de Venezuela

17:40

En qué estadio jugarán Monagas vs. Metropolitanos

Monagas vs. Metropolitanos disputarán el partido en el estadio Monumental de Maturín, en donde Monagas jugará de local.

