A chegada da primavera traz dias de variação climática e baixa umidade, cenário perfeito para a proliferação de vírus e bactérias que podem enfraquecer as defesas do organismo. Nesse contexto, a alimentação desempenha papel essencial na manutenção da imunidade, ajudando a prevenir gripes, resfriados e outras infecções.

Para transformar esse cuidado em algo prático, é possível recorrer a escolhas simples na rotina alimentar. Pensando nisso, a nutricionista Jéssica Benazzi, do Divino Fogão, lista 11 alimentos para reforçar a imunidade na primavera. Confira!

1. Frutas cítricas

Clássicas quando o assunto é imunidade, as frutas cítricas são ricas em vitamina C e antioxidantes. Nesta época, laranja-lima, kiwi e abacaxi são boas pedidas.

2. Frutas vermelhas

Além do sabor marcante, as frutas vermelhas trazem vitamina C e ácido elágico, com ação antioxidante e anti-inflamatória. O destaque da temporada é o morango.

3. Tomate

Fonte de licopeno, que dá a cor vermelha ao fruto e combate radicais livres, além de vitamina C, o tomate é um reforço extra contra gripes e resfriados.

4. Folhosos verde-escuros

Brócolis, couve e espinafre fornecem ácido fólico (vitamina B9), essencial para a formação de glóbulos brancos, além de propriedades anti-inflamatórias.

5. Alimentos ricos em betacaroteno

Cenoura, abóbora, batata-doce e batata-baroa se transformam em vitamina A no organismo, um potente antioxidante que fortalece as defesas.

Salmão grelhado em prato estampado com metade de limão ao lado
O salmão é um peixe rico em ômega 3, composto que favorece a imunidade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

6. Fontes de ômega 3

Peixes como sardinha, salmão e atum, além de azeites de boa qualidade, oferecem gorduras boas que agem como anti-inflamatórios naturais.

7. Cebola

Carregada de quercetina, a cebola ajuda a prevenir infecções bacterianas e fúngicas, além de proteger contra radicais livres.

8. Gengibre

Rico em vitamina B6 e C, o gengibre fortalece a imunidade e tem ação antimicrobiana, sendo um aliado no combate a gripes e resfriados.

9. Oleaginosas

Nozes, castanhas, amêndoas, pistache e avelãs são fontes de vitamina E e selênio, antioxidantes que protegem as células do organismo.

10. Iogurte

Com probióticos que equilibram a flora intestinal, onde se concentra a maior parte das células de defesa, o iogurte é essencial para manter a imunidade em alta.

11. Leguminosas

Feijão, lentilha e grão-de-bico oferecem zinco, mineral que auxilia na prevenção de doenças respiratórias típicas da estação.

Por Juliana Beletato

Grupos de WhatsApp da Tribuna

Receba Notícias no seu WhatsApp!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.

Participe dos Grupos da Tribuna

Source link