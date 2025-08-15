A Panvel Farmácias acabou de fechar uma parceria que promete facilitar a rotina de cuidados com saúde, beleza e bem-estar de mais de 1,8 milhão de pessoas atendidas pelo sistema Unimed do Paraná. E o melhor: as vantagens já estão valendo em todos os canais da rede de farmácias.
Quer saber o que vem no pacote? Descontos em medicamentos de marca e genéricos, além de ofertas exclusivas para produtos de higiene e beleza. A parceria inclui as mais de mil opções de itens da marca própria Panvel, que geralmente têm relação custo-benefício.
Os serviços do Panvel Clinic também entram na lista de benefícios com preços especiais. Estamos falando de vacinas, verificação de pressão arterial (normal e gráfica), testes de glicemia e aplicação de injetáveis. Para quem quer conferir todos os serviços disponíveis, preços e onde encontrar, é só acessar Panvel.com/clinic ou o próprio App Panvel.
O Sistema Unimed Paranaense não é brincadeira, viu? Estamos falando de um dos principais players de saúde da Região Sul, com market share superior a 58% no estado. São 23 cooperativas, cerca de 11 mil médicos e 8 mil colaboradores.
A Panvel tem se espalhado bem pelo país, com mais de 640 lojas na Região Sul e São Paulo. Só no Paraná são cerca de 117 estabelecimentos distribuídos em 26 cidades. Com mais de 15 mil itens entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, a rede facilita o dia a dia dos clientes com sua estrutura multicanal. Além das lojas físicas, você pode contar com o tele Alô Panvel, que entrega para todo o país, e o serviço Clique & Retire, que permite comprar online e buscar na loja que preferir.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.