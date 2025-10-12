Taís Araujo está completando 30 anos de sua estreia na TV com o lançamento de ‘Tocaia Grande’ em 16 de outubro de 1995. A história da Manchete sofreu com longo adiamento, enfrentou crise na audiência, trocou diretor e retirou atores no meio da trama
A semana que entra é especial para Taís Araujo, intérprete da Raquel, mãe de Maria de Fátima (Bella Campos), uma das suspeitas pela misteriosa morte de Odete Roitman (Debora Bloch) na novela “Vale Tudo”. A história chega ao fim nesta sexta-feira (17), um dia após a estreia de Taís em novelas, na pele de Bernarda Saurê, completar 30 anos.
Foi em 16 de outubro de 1995 que a extinta TV Manchete lançou “Tocaia Grande”, uma das novelas adaptadas da literatura brasileira – no caso, uma obra de mesmo nome de Jorge Amado (1912-2001). Assim como ocorreu com “Brida”, de 1998, “Tocaia…” foi uma grande tocaia para a emissora carioca e com incontáveis problemas.
Novela foi acusada de desmatamento ilegal
Inicialmente, “Tocaia”, sucessora de “74.5 Uma Onda no Ar” começaria em abril e teria 150 capítulos. No entanto, a história só estreou seis meses mais tarde, após alguns adiamentos, somando 86 capítulos a mais do que o planejado, 236. As gravações que largariam em fevereiro só ganharam o pontapé inicial no início de agosto.
Um dos primeiros problemas envolveu a denúncia de desmatamento ilegal em área de proteção ambiental de 20 mil m² em Maricá (RJ) para abrir duas cidades cenográficas. Depois, Taís trocou de papel com Giovanna Antonelli, que assumiu a personagem Ressu.
1ª novela de Taís Araujo teve corte de atores
Com investimento de R$ 6 milhões, “Tocaia…” nem chegou ao primeiro mês e já enfrentava crise na audiência (média de 4 pontos) e …
