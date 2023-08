Motorista de carreta é resgatado em Coma Alcoólico pela segunda vez na BR 369 em Corbélia

Na manhã desta terça-feira (01/08), uma ocorrência de extrema gravidade mobilizou a equipe da Polícia Militar em Corbélia para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Um motorista foi encontrado trancado na cabine de uma carreta em situação de coma alcoólico no pátio de um posto de combustíveis as margens da BR-369, gerando grande preocupação quanto à sua saúde e à segurança nas estradas.

Segundo informações recebidas pela PM, este mesmo motorista já havia sido atendido em condições similares no dia 30/07/2023, ou seja, apenas um dia antes. A reincidência do comportamento coloca em evidência a gravidade do consumo excessivo de álcool e a falta de responsabilidade ao assumir a direção de um veículo.

Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais constataram a situação delicada do motorista e acionaram o SAMU para prestar os primeiros socorros. Diante do quadro de coma alcoólico, a equipe médica tomou as medidas necessárias para atender o indivíduo e garantir sua estabilização.

Ainda durante o atendimento, a empresa responsável pela carreta tomou providências para evitar riscos maiores e garantir a segurança nas estradas. Um novo condutor foi encaminhado para levar o caminhão ao destino final, enquanto o motorista em questão foi encaminhado para avaliação hospitalar.

A ocorrência serve como um alerta para a importância de se evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir. A irresponsabilidade ao assumir o volante sob efeito de álcool representa um perigo iminente para a vida do próprio motorista e de todos os demais usuários das vias públicas.

As autoridades de trânsito têm reforçado constantemente a necessidade de uma condução responsável, buscando coibir a prática de dirigir embriagado e conscientizando sobre os riscos envolvidos. A segurança nas estradas é responsabilidade de todos, e é fundamental que cada motorista assuma o compromisso de preservar a vida e evitar tragédias decorrentes da combinação álcool e direção.

Fonte: Portal SOT