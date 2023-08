Policia Militar prende dois com Mandado de Prisão em aberto em Ubiratã

Duas pessoas foram presas pela Policia Militar de Ubiratã e estão a disposição da justiça. Elas estavam com mandado de prisão em aberto.

A primeira prisão aconteceu quando a policia realizava patrulhamento na Vila São Joaquim e avistou uma mulher que estava sentada a beira da calçada junto com outras pessoas, como já era de conhecimento de

equipe que a mesma tinha um Mandado de Prisão em aberto, foi então dado voz de abordagem, identificada e constatado um Mandado de Prisão expedido pela Vara Criminal de Ubiratã em aberto,

foi então dado voz prisão e informado seus direitos constitucionais, não foi preciso uso de algemas.

A segunda prisão foi na Vila Recife. Um indivíduo estava na rua com um andar cambaleante e com algo em seu tornozelo, ele foi abordado e ao pesquisar no Sistema Sesp Investigação foi identificado e

verificado que havia um Mandado de Prisão em seu desfavor, expedido em 27/07/2023 pelo excelentíssimo Senhor magistrado da Vara Criminal de Ubiratã com validade ate 26/07/2024. Diante disso a equipe deu voz de prisão ao indivíduo.

Fonte: 11º BPM