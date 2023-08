Criança de 6 anos morre após ser soterrada por carga de milho em caminhão no Paraná

Uma criança de 6 anos morreu após ser soterrada por uma carga de milho em Ivatuba, no norte do Paraná, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi na noite de sexta-feira (4).

De acordo com os socorristas, o menino identificado como Filipe Nazari estava sobre o caminhão da família, carregado com o grão, e foi encontrado por familiares desacordado.

Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade com parada cardiorrespiratória. Uma equipe do Samu de Maringá, na mesma região, foi acionada para auxiliar no socorro.

O Samu afirmou que a provável causa da morte foi asfixia. Na tentativa de respirar estando abaixo dos grãos, a criança pode ter aspirado o milho para as vias aéreas.

Ainda segundo o Samu, a tentativa de reanimação da criança durou cerca de uma hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá. O enterro do menino foi neste sábado (5).

A Polícia Civil (PC-PR) vai investigar o caso e apurar as causas da morte.

