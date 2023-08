Caminhoneiro é rendido, amarrado e roubado por falsos policiais em Anahy

A Policia Militar de Anahy foi acionada nesta quarta-feira (09), por um caminhoneiro que relatou ter sido roubado por dois homens que se passaram por policiais.

Os policiais se deslocaram até a área rural do município onde o fato teria acontecido. No local, o motorista relatou que foi abordado por dois indivíduos que se identificaram como policiais civis e o renderam.

Segundo ele, após a abordagem, os supostos policiais ordenaram que ele conduzisse a carreta por cerca de 3 km em uma estrada rural. Durante o trajeto, os suspeitos questionaram repetidamente o que o caminhoneiro estaria transportando. A vítima informou que a carreta estava vazia naquele momento e que estava indo para a cidade de Maringá, onde carregaria o veículo.

Ao chegar em determinado ponto da estrada, os elementos ordenaram que o caminhoneiro parasse a carreta. Em seguida, amarraram suas pernas, roubaram as chaves do veículo, R$ 1.000,00 em dinheiro e dois celulares, ambos da marca Xiaomi. Eles deixaram a vítima dentro da carreta, após subtrair os pertences.

A equipe policial entrou em contato com um chaveiro da cidade de Corbélia para que ele pudesse comparecer ao local e fazer uma nova chave para a carreta. O caminhoneiro foi orientado sobre a situação. A equipe policial registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso para a 49ª Delegacia Regional de Polícia. As investigações estão em andamento para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no roubo.