Homem embriagado é preso após agredir a esposa em Campina da Lagoa

Por volta das 23:30 desta segunda-feira (14), a Policia Militar de Campina da Lagoa recebeu solicitação para comparecer em uma residência onde estaria ocorrendo uma situação de violência domestica.

No local em contanto com o casal, a mulher relatou que estava em casa quando seu marido chegou embriagado e nervoso, e que após um desentendimento, ela a agrediu com chutes, socos e acabou

jogando um celular na mesma, e que para se defender ela deu uma mordida em sua mão, e que gostaria de representar criminalmente contra ele. Em conversa com o marido, este admitiu ter ingerido bebida alcoólica e agredido sua esposa.



Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o autor e em decorrência do mesmo estar embriagado, pra preservar a integridade física da equipe policial, e fundado receio de fuga foi necessário o uso de algemas conforme sumula vinculante. Ambos foram encaminhados para confecção de laudo de lesão e posteriormente entregues a Delegacia de Policia Civil para procedimentos.

Fonte: Ubiratã Online – 11º BPM