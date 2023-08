Motocicleta roubada é recuperada e três são encaminhados a delegacia em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã identificou indivíduos que estariam em posse de uma motocicleta roubada em Ubiratã e realizou a abordagem.

Durante patrulhamento, foi flagrado pessoas saindo de uma residência com uma motocicleta semelhante a que foi tomada em assalto. Diante da suspeita foi realizada a abordagem e constatado o fato através de consulta via sistema sesp/intranet, que era a motocicleta produto de roubo.

Durante revista pessoal, foi encontrado, um invólucro contendo substância análoga a maconha embalado em uma sacola de cor amarela, o qual, pesado posteriormente, pesou 06gr. Foi localizado, ainda, nas imediações de onde os suspeitos foram abordados, um envólucro com substância análoga a maconha, embalado em uma sacola de cor verde, o qual, pesado posteriormente, pesou 05gr.

Diante do flagrante delito, por os indivíduos estarem utilizando a residência para esconder objeto de roubo, por já haverem informações de que a residência estaria sendo utilizada para prática de tráfico de entorpecentes e pelo fato da equipe ter avistado uma outra motocicleta suspeita em uma garagem no fundo do quintal com a placa entortada, de modo a dificultar sua visualização, e pelo fato dos indivíduos abordados apresentarem versões diferentes, sobre essa segunda motocicleta, a equipe entrou no local afim de averiguar a origem desta. Foi verificado o número do motor, o qual estava raspado, e o número do chassi na bengala da motocicleta estava com o final suprimido, onde através do começo de seu número foi possível constatar que este não coincidia com o apresentado no sistema, e que tais adulterações não são as padrões utilizados pelo detran, quando é dado baixa em veículos.

Foi localizado, ainda, através de uma porta que se encontrava aberta nos fundos da residência, embalagens similares ao utilizado para prática de tráfico de entorpecentes, onde foi constatado uma embalagem transparente grande contendo substância análoga a maconha, a qual, pesada posteriormente, pesou 40gr, além de uma porção separada pesando 01gr e uma porção de substância análoga a crack, embalada em uma embalagem transparente, com peso de 04gr, embalagem estas prontas para comercialização. Foi encontrado, ainda, um aparelho celular marca iphone preto próximo do local onde estava as substâncias ilícitas, contendo, em sua capinha, uma nota de cinquenta reais.

Diante do exposto, devido ao receio de fuga e motivado pela aglomeração de pessoas que estavam no local, foi utilizado algemas conforme súmula vinculante n°11. Os indivíduos, as substâncias entorpecentes encontradas no local, as duas motocicletas, o aparelho celular e o dinheiro, foram encaminhados para a Cia da PM, onde foi solicitado ao conselho tutelar que acompanhasse a ação.

Fonte: 11º BPM