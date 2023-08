Pedágio no Paraná: Lote 1 vai a leilão hoje na Bolsa de Valores

O lote 1 do novo pedágio do Paraná vai a leilão nesta sexta-feira (25). O certame ocorre a partir das 14h na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, com a participação de dois fundos de investimentos. A abertura dos envelopes com as propostas será transmitida ao vivo.

A disputa pelo primeiro dos seis lotes de concessão das rodovias paranaenses envolve 473 km de estradas federais e estaduais, entre Curitiba e Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná.

O fundo de investimento que arrematar o leilão deverá investir pelo menos R$ 7,9 bilhões em obras de melhorias e manutenção em trechos das rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427. O contrato será de 30 anos.

Conforme o edital, serão cinco praças de pedágio nas rodovias contempladas no lote 1:

São Luiz do Purunã (BR-277)

Lapa (BR-476)

Porto Amazonas (BR-277)

Imbituva (BR-373)

Irati (BR-277)

As tarifas do edital para veículos de passeio são R$ 9,19 (São Luiz do Purunã), R$ 12,11 (Lapa), R$ 11,57 (Porto Amazonas), R$ 10,60 (Imbituva) e R$ 10,80 (Irati). Com os descontos sobre a tarifa-base, no entanto, esses valores devem ser reduzidos, uma vez que o leilão foi programado para livre concorrência sobre desconto em cima da tarifa de R$ 0,10673 por quilômetro.

O Governo do Paraná estima que 81,7 mil empregos, diretos e indiretos, serão criados apenas com esse lote inicial.

Obras do Lote 1 do novo pedágio no Paraná

Segundo o edital da concessão das rodovias do Paraná, publicado em maio, 344 km serão duplicados e 210 km receberão faixas adicionais (terceiras faixas) no lote 1. Também estão previstos 44 km de novos acostamentos, 31 km de novas vias marginais, 27 km de ciclovias e 86 viadutos, trincheiras e passarelas.

A concessionária contratada também deverá arcar com aproximadamente R$ 5,2 bilhões em custos operacionais durante o período, o que inclui serviços médico e mecânico, pontos de parada de descanso para caminhoneiros e sistema de balanças de pesagem.

Após a abertura dos envelopes, haverá uma classificação preliminar com as propostas originais e as que apresentarem desconto sobre a tarifa básica 20% inferior ao maior desconto apresentado poderão participar da concorrência no viva voz.

Se houver disputa no viva voz, cada novo lance ofertado deverá superar o último lance ofertado, devendo ser respeitado o intervalo mínimo de tempo determinado pelo responsável pela condução do processo na B3.

As propostas deverão ser anunciadas na forma de desconto: por exemplo, um proponente qualificado para o leilão ao vivo anuncia 15% e em seguida os demais vão dizendo 15,1%, 15,2%, 15,3%, e assim sucessivamente, sem restrição de competitividade, até a definição do vencedor.

O desconto final será aplicado na tarifa por quilômetro rodado, de R$ 0,10673, o que ditará os valores da tarifa para o usuário. No caso de empate, proponentes brasileiras terão preferência em relação a estrangeiras. Caso não dê para ser aplicado esse critério, será realizado um sorteio.

Foto: Divulgação/AEN

O lote 2 será disputado no dia 29 de setembro, também na B3, com 605 km de extensão de rodovias e previsão de investimentos de R$ 10,8 bilhões.

Já os demais lotes ainda estão em análise no Tribunal de Contas da União (TCU) e aguardam data para leilão.