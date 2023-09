Homem da soco no rosto da própria mãe durante discussão em Nova Cantu

A Policia Militar de Nova Cantu foi acionada para atender uma situação de Violência Doméstica, onde o filho teria agredido a própria mãe.

No local, a mulher informou que teve uma discussão com seu filho e que ele teria proferido palavras de baixo calão. Seu companheiro interferiu na discussão das partes e temendo pela integridade física de sua convivente, entrou em vias de fato com o autor. Ao tentar separar a briga, ela foi agredida fisicamente com um soco no rosto.

Ela relatou que um vizinho interferiu no fato para cessar as agressões, e diante disso, o filho evadiu do local dizendo para sua mãe que iria até a Vila Santa Terezinha adquirir uma arma de fogo para

atentar contra a vida de seu convivente.

A Equipe Policial realizou patrulhamento nas imediações da residência e obteve a informação de populares de que o autor estaria no interior de um bar. Os policiais localizaram e fizeram a abordagem, dando voz de prisão. Ele apresentou resistência e comportamento agressivo, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização. Os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Campina da Lagoa para

providências legais e cabíveis.

Fonte: Ubiratã Online / 11º BPM