Homem descumpre Medida Protetiva, agride ex-mulher e acaba preso em Ubiratã

A Policial Militar de Ubiratã foi solicitada a comparecer na Vila Recife, onde informações anônimas davam conta de que estaria ocorrendo Violência Doméstica no interior de uma residência.

No local, a mulher relatou que seu ex-convivente foi até a sua residência e a agrediu fisicamente e que após as agressões, evadiu do local em rumo ignorado. Os policiais constataram que ela tinha diversas lesões em várias partes do corpo.

CLIQUE AQUI E RECEBA NOTÍCIAS DO UBIRATÃ ONLINE EM SEU WHATSAPP

A Mulher relatou ainda que tem uma Medida Protetiva contra o homem. Ela foi orientada pela Equipe Policial, sobre os procedimentos a ser tomado.

Minutos após, a Central de Operações recebeu uma nova solicitação a comparecer no local, pois o

autor teria regressado e estaria em vias de fato com ex-cunhado. No local, a equipe policial constatou os fatos, no qual o ex-cunhado estava imobilizando o autor. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Campina da Lagoa para as medidas legais e cabíveis.

Fonte: 11º BPM