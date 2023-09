Mercadorias contrabandeadas do Paraguai são apreendidas pelo BPFRON em Ubiratã

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), no âmbito da Operação Horus, trafegava pela BR 369 próximo ao Posto Brasília, quando avistou um veículo Ford/Focus transitando em velocidade incompatível com a via e realizando ultrapassagens forçadas.

Diante de tal atitude foi realizada a abordagem e constatado que no interior do veículo haviam quatro pessoas sendo três mulheres e um homem que dirigia o veículo. Segundo o motorista, eles vinham de Foz do Iguaçu. Foi realizado uma busca veicular e no porta malas do veículo haviam mercadorias

oriundas do Paraguay sem os devidos desembaraços aduaneiros.

Diante dos fatos, as mercadorias foram encaminhadas a Receita Federal de Cascavel. Uma das passageiras disse que receberia 100,00 de outra pessoa pelo transporte da mercadoria. Em contato com o

auditor da Receita Federal, o mesmo orientou apreender o veículo, qualificar as partes e liberar

os mesmos.

Fonte: 11º BPM