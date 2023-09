Idosa é espancada e roubada pelo próprio neto em Maringá

Uma idosa, de 76 anos, foi agredida e roubada pelo neto na noite desta quarta-feira (6), no bairro Vila Morangueira, zona norte de Maringá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que após uma discussão com o neto, ele começou a agredi-la com socos no rosto, na cabeça e foi jogada no chão.

Com ferimentos graves, ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Universitário, onde passou por uma cirurgia. A idosa sofreu fraturas no rosto.

O agressor e neto da vítima foi identificado. Trata-se de um homem de 25 anos. Após as agressões, ele fugiu do local, mas horas depois reapareceu na casa da idosa e quebrou diversos móveis da casa. Ele foi preso enquanto ainda estava na casa da avó.

Fonte: GMC Online