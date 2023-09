Ladrão furta 500 peças de sem joias, filmadora e outros objetos em Juranda

Uma moradora de Juranda procurou a Policia Militar, após chegar de uma viagem de Foz do Iguaçu e encontrar sua casa com as portas e janelas arrombadas e alguns pertences furtados.

No interior da casa, a mulher percebeu os guarda-roupas com as portas abertas e revirados. Ao realizar um levantamento, percebeu o furto de aproximadamente 500 peças de joias folheadas a ouro, como correntes, pulseiras, brincos, anéis, entre outros.

O ladrão também levou um jogo de talheres contendo “facas, garfos e colheres” (marca bama solingen 18/10 rostfrei 24 k) e uma câmera filmadora marca Panasonic.

A equipe da Polícia Militar esteve no local do arrombamento assim que ele foi descoberto, mas não havia pista do autor do furto. Foi lavrado um boletim de ocorrência e o caso passa a ser investigado.

Fonte: 11º BPM