Suspeito pelo desaparecimento da ex-mulher é preso em Campo Mourão

A Polícia Civil prendeu no final da manhã de hoje na rodoviária de Campo Mourão, um homem identificado por J.L., que estava sendo procurado pela justiça desde a última segunda-feira, 4, após sua ex-mulher Ana Paula Correa da Silva, 34 anos, desaparecer. Ela foi vista saindo de carro com ele, porém, a mesma não retornou mais para casa desde então.

Após sair com a ex-companheira no carro da mãe dele, o suspeito retornou sozinho, deixou o carro na casa e desapareceu. Segundo as informações, ele teria removido uma tornozeleira eletrônica que usava para não ser monitorado pela polícia.

Ana Paula, que continua desaparecida mora no conjunto Andorinhas e deixou um casal de filhos pequenos. Nessa última semana, a Polícia Civil de Engenheiro Beltrão realizou buscas incessantes na tentativa de localizar a mulher, e também o ex-companheiro dela.

A justiça expediu mandado de prisão contra o principal suspeito, que nesta segunda-feira, foi encontrado na rodoviária de Campo Mourão, onde suspostamente pretendia embarcar para outra cidade.

Ao tomar conhecimento do paradeiro do suspeito, a Polícia Civil de Engenheiro Beltrão solicitou apoio da delegacia de Campo Mourão e uma equipe foi até a rodoviária onde cumpriu o mandado de prisão. Ao ser abordado, ele apresentou documento falso, pertencentes a um irmão para tentar despistar a polícia.

O detido foi encaminhado para a delegacia de Engenheiro Beltrão para ser ouvido nesta tarde pelo delegado Fabrício Ortolan. Com a prisão do ex-companheiro de Ana Paula, a polícia espera esclarecer os fatos e chegar até ela. A esperança dos familiares é que Ana Paula seja encontrada com vida.

Com informações: Jornal Enfoque Regional