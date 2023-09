Briga entre irmãos por causa de R$ 2,00 quase termina em morte em Araruna

Dois irmãos ficaram feridos, um deles em estado grave, após brigarem por causa de R$ 2,00, na cidade de Araruna. A ocorrência foi registrada na noite desse sábado, 16. Ambos trocaram agressões com pedaços de ferro e madeira. Um deles chegou a ter uma das orelhas dilacerada e foi internado no hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Equipes da Polícia Militar de Araruna e Rotam de Campo Mourão foram acionadas e ao chegarem ao local encontraram um deles agredindo o outro na cabeça com uma barra de ferro. A vítima estava caída e sem reação. Os dois estavam com ferimentos na cabeça, e um pedaço de madeira com cerca de 1,5m, também foi encontrado no local com manchas de sangue.

A vítima que estava caída ao chão apresentava diversos cortes profundos na cabeça e no rosto causando grande sangramento. Era visível que a orelha esquerda do individuo estava totalmente dilacerada. A PM acionou a equipe do hospital municipal de Araruna que prestou atendimento.

O agressor apresentava três cortes na cabeça, totalizando 14 pontos. Já seu irmão, em estado mais grave, foi atendido pelo médico de plantão, que efetuou a estabilização dos ferimentos para que ele pudesse ser encaminhado para a Santa Casa.

Segundo o médico o rapaz apresentava cerca de oito cortes na cabeça, sendo necessários 16 pontos, além de dois cortes profundos no rosto, a orelha esquerda foi totalmente dilacerada, ferimentos em ambas as mãos, hematomas nos dois olhos, e um grande hematoma roxo na altura da costela, do lado esquerdo, com suspeita de fratura de costela e perfuração de pulmão.

Segundo os envolvidos o desentendimento se iniciou quando um acusou o outro de ter furtado a quantia de R$ 2,00. A discussão se acalorou e ambos foram as vias de fatos. Segundo o autor que estava com a barra de ferro a intenção dele era ter matado mesmo, pois seu irmão já estaria lhe causando problemas há muito tempo. Após ser atendido e liberado, o autor foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para que as medidas cabíveis sejam tomadas.