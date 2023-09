Luxon é + Seguro: Seguro? Só com corretor de seguros!

Com mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros, Haroldo Medeiros do Nascimento sempre busca soluções especificas as necessidades de cada cliente, consultando todos os riscos, identificando necessidades individuais e trazendo soluções viáveis na cotação de seguro.

Luxon é + Seguros, nós oferecemos a você o seguro ideal para sua vida.

No ano de 1995, Haroldo iniciou as atividades da Luxon Administração e Corretagem de Seguros Ltda, uma trajetória de sucesso, sempre oferecendo o que há de melhor em seguros, com as melhores Companhias Seguradoras do mercado.

Com confiança, colocamos em pratica o nosso profissionalismo sempre respeitando os princípios básicos da ética e da honestidade, entendendo que o Corretor de Seguros é o consultor, administrador e o conselheiro no momento de analisar e escolher a melhor opção na área de seguros.

Durante todos esses anos no mercado, a Luxon tem demonstrado excelência administrativa e operacional, permitindo construir uma solida trajetória embasada na qualidade de serviços e na máxima dedicação a cada cliente.

Portanto, quem utiliza os serviços exclusivos da LUXON, esta contando com uma equipe talentosa, ágil e acima de tudo, focada nas necessidades do seu negócio.

Venha nos fazer uma visita e saiba mais – Estamos localizados na Rua: Brasília, 747 – Centro

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

Telefones: (44) 3543 – 2630 / (44) 9 9142 – 3451

Acesse nosso site: www.luxonseg.com.br

