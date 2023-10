Assaltantes armados são presos pela Polícia Militar após roubo a compristas na BR 369

Diversas equipes da Polícia Militar participaram de diligências que terminou com a detenção de dois homens envolvidos no assalto a compristas, no início da madrugada deste sábado (14) na rodovia BR 369.

CLIQUE AQUI: SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE E FIQUE BEM INFORMADO

De acordo com a policia, as vítimas seguiam em um Volkswagen Gol, quando foram abordadas pelos criminosos próximo a Corbélia. Com armas longas, possivelmente fuzis, eles tomaram o carro e fugiram em direção a Cascavel.

As vítimas foram obrigadas a se ajoelharem antes de serem roubadas. Os assaltantes levaram o carro e as mercadorias, no entanto deixaram as vítimas com os telefones celulares, que foram usados para o acionamento da PM via 190.

Viaturas da Rocam iniciaram as buscas pela rodovia e equipes do Pelotão de Choque, Patrulha Rural e viaturas de área da PM também foram acionadas para a ocorrência. Agentes do serviço reservado também foram mobilizados. Os marginais foram localizados na região do Bairro Lago Azul em Cascavel.

O carro das vítimas foi abordado na marginal da BR 369, onde um dos suspeitos foi detido. O segundo assaltante, que estava em outro veículo, fugiu, mas foi alcançado e preso pelas equipes policiais na Rua Serra Dourada, esquina com a Avenida Corbélia.

Os dois detidos, de 28 e 29 anos, foram encaminhados a 15ª SDP (Subdivisão Policial). No veículo usado por eles, a PM localizou sete munições de fuzil calibre 762. Buscas foram realizadas às margens da rodovia, mas as armas não foram encontradas.

A PM acredita na participação de outros envolvidos no assalto, já que em situações como essas é comum que haja funções de apoio de outros criminosos, como olheiros e batedores.

Na ação, além dos detidos, o carro usado no crime foi apreendido e a carga de vinho de origem estrangeira, avaliadas em cerca de R$ 35 mil foi recuperada. Por serem produto de descaminho, as mercadorias foram levadas para o depósito da Receita Federal.