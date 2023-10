Homem é gravemente ferido a facadas em Mamborê

Um homem de 38 anos foi gravemente ferido com golpes de faca, na cidade de Mamborê, no início da noite dessa segunda-feira, 16. O autor da agressão, de 37 anos, está foragido.

A Polícia Militar foi acionada pela mulher da vítima. Ela contou que a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois, inclusive com ameaças de morte contra o casal.

Os dois homens chegaram a entrar em vias de fato, mas foram separados. O agressor saiu, mas retornou em seguida com uma faca, com a qual atacou da vítima, que correu, mas acabou escorregando e caindo. Alcançado, ele foi esfaqueado várias vezes.

Com cortes por várias partes do corpo, a vítima foi encaminhada ao hospital da cidade, mas devido a gravidade dos ferimentos precisou ser encaminhada ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. A equipe policial realizou buscas e encontrou um celular e a bainha da faca utilizada no crime. O agressor não foi localizado.