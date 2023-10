Produtoras realizarão seleção de atores para o filme “O Milagre de Juranda”

CLIQUE AQUI: SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE NO INSTAGRAM E FIQUE BEM INFORMADO

As produtoras RN Produções e Arene Produções que estarão fazendo as gravações do filme que contará a história real que envolveu o milagre do menino Lucas, de Juranda, que sofreu um grave acidente ao cair do segundo andar do prédio onde mora os seus avós, no centro da cidade. Lucas brincava na sala do apartamento dos avós quando caiu de uma altura de cerca de 8 metros.

As filmagens devem contar com elenco de artistas de renome nacional e artistas iniciantes da região que possuam DRT ( Registro profissional do ator ). As produtoras estarão fazendo a seleção dos atores nos seguintes perfis:

Meninos de 05 a 16 anos

Meninas de 07 a 17 anos

Mulheres e 25 a 40 anos

Homens de 25 a 60 anos.

A seletiva será no dia 08 de novembro, às 09:00 horas da manhã na Cada da Cultura de Juranda.