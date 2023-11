Confusão entre família termina com mulher presa acusada de roubo em Campina da Lagoa

A equipe Policial Militar de Campina da Lagoa compareceu em um endereço no centro da cidade, onde segundo informações do proprietário da residência, haviam quebrado o vidro de uma das janelas de sua casa e adentrado o imóvel enquanto este e sua namorada estava ausente.

No local, os policiais constataram que dentro da residência estava a ex convivente do homem, juntamente com sua filha menor de idade. Feito contato com a mesma ela relatou que veio para a cidade de Campina da Lagoa a convite do mesmo para participar do velório de seu filho, porém o mesmo nega tê-la convidado e que afirma que ela teria vindo por livre e espontânea vontade.

Diante dos fatos foi solicitado ao homem que conferisse se haviam mais algum dano ou falta de alguma

coisa no imóvel e foi solicitado a namorada do mesmo que também verificasse se seus

pertences estavam todos na mala, constatando assim a falta de 420,00R$ reais em espécie,

segundo ela 220,00 reais estavam na carteira e os outros 200,00, entre suas roupas.

Desta forma a ex esposa do solicitante foi revistada e durante revista, foi verificado que a capinha

de seu aparelho celular apresentava um volume e que quando averiguado pode constatar que se tratava exatamente do valor relatado pela vitima. Quando indagada sobre o dinheiro então assumiu ter pego e disse ainda que pegou por achar que era do homem, tendo em vista que este nunca pagou pensão para filha.

Relatou ainda que os pertences da namorada do solicitante estavam todos revirados. Diante dos fatos foi dado voz de prisão a autora, foi informado seus direitos constitucionais e esta foi encaminhada a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos. Não foi feito uso de algemas, tendo em vista que a autora dos fatos não ofereceu resistência e estava totalmente calma.

Fonte: 11º BPM