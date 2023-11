Celta furtado é recuperado pela PM em Cafelândia

Na tarde de hoje, 21 de novembro de 2023, a equipe da Polícia Militar, por meio das câmeras de segurança da cidade de Cafelândia, identificou um veículo GM/Celta circulando na direção do centro de Santa Cruz com um alerta de furto/roubo. Durante o patrulhamento na região das rodovias PR-180, a equipe localizou o veículo próximo ao aterro, sendo conduzido por uma mulher. Ao abordá-la, verificou-se que o veículo realmente estava listado como furtado/roubado em Cascavel. A condutora foi encaminhada ao pelotão juntamente com o veículo.

Ao ser questionada sobre o automóvel, a senhora esclareceu que o adquiriu aproximadamente 27 dias atrás de um indivíduo residente no bairro Floresta, em Cafelândia. Ela afirmou ter dado uma moto CG 125, no valor de R$ 6.000,00, como entrada, e parcelado o restante em duas vezes: R$ 2.000,00 em dezembro, utilizando o décimo salário, e R$ 1.000,00 em janeiro, totalizando R$ 9.000,00 pela aquisição do veículo. A mulher ainda explicou que, na época da compra, verificou a placa e não havia nenhuma restrição registrada. No entanto, ela não efetuou a transferência imediata, pois aguardava receber do trabalho para realizar o pagamento da transferência. Tanto a condutora quanto o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Nova Aurora.