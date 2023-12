Mensagem A TOCA – EMPÓRIO E CAFETERIA

Mensagem A TOCA – EMPÓRIO E CAFETERIA – inspirado na “Alice no país das maravilhas” o espaço conta com vários cantinhos acolhedores e instagramaveis e o melhor cardápio de doces, salgados e bebidas da região. Com um ambiente acolhedor, inspirador e temático. Rua Professor Pedro Beckhauser 717 B.(Deseje Feliz Natal e Próspero Ano Novo para seus clientes e amigos 9 9142 1743 – ubirataonline.com.br).