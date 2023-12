Mensagem do AUTO POSTO DA BAIXADA

Mensagem do AUTO POSTO DA BAIXADA – Combustível de Qualidade, com os melhores preços da cidade e loja de conveniências. Avenida Brasil 1535 no Jardim São Paulo. Tel. (44) 3543 2889, a todos seus clientes e amigos. (Deseje Feliz Natal e Próspero Ano Novo para seus clientes e amigos 9 9142 1743 – ubirataonline.com.br).