Condutor é encontrado morto com disparo de arma de fogo na PR 474

A Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia PR-474, entre os municípios de Iguatu e Braganey.

No local, um veículo Fusca estava no meio da lavoura de soja e o condutor estava no interior do automóvel. Uma enfermeira de plantão atendia a ocorrência e informou que o motorista do veículo já estava em óbito.

Equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e criminalística foram acionadas para a averiguar a situação. O perito criminal constatou que o motorista estava com uma perfuração na região posterior da cabeça ocasionado por um disparo de arma de fogo

O local do crime foi isolado local para os trabalhos de investigação e recolhimento do corpo pelo IML.