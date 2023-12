FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO É REALIZADA EM UBIRATÃ

No último final de semana, Ubiratã foi palco do emocionante desfecho do Campeonato Municipal de Futebol Suiço, uma competição que envolveu mais de 500 atletas ao longo dos últimos meses. O evento foi possível graças à valiosa parceria entre a Cooperativa Integrada e a Secretaria de Esportes e Lazer do município.

O campeonato, que teve início em outubro, contemplou três categorias distintas, promovendo a participação ativa de atletas de diversas idades e habilidades.

As disputas pela terceira e quarta colocações foram realizadas na última sexta-feira, 7/12, preparando o terreno para a grande final que aconteceu no sábado, 8/12. A noite foi marcada por jogos emocionantes, destacando a habilidade e determinação dos participantes.

A bola começou a rolar com a categoria sênior 50+, seguida pela categoria veteranos 40+ e encerrando a noite com a categoria livre. Os atletas demonstraram excelente desempenho em campo, proporcionando aos espectadores momentos memoráveis e reafirmando a paixão pelo futebol no município.

Entre as autoridades presentes, destaca-se o prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, o deputado estadual Márcio Pacheco e vereadores que prestigiaram de perto as finais eletrizantes.

O campeonato teve um valor recorde de R$ 15.000,00 em premiações para um torneio de nível municipal, refletindo o compromisso em reconhecer e recompensar o talento dos atletas locais.

Confira os resultados finais, com destaque para os vencedores em cada categoria:

CATEGORIA SÊNIOR 50+:

1º LUGAR: Barcelona

2º LUGAR: Liverpool

3º LUGAR: Inter de Milão

-Goleiro Menos Vazado: Ademir Aranha

-Artilheiro: Paulo Japonês

CATEGORIA VETERANOS 40+:

1º LUGAR: Casa Vencedora / M.A Máquinas

2º LUGAR: Panorama / Academia Corpus

3º LUGAR :UCC / Festera / Brevant

-Goleiro Menos Vazado: Nilson

-Artilheiro: Helder Santana

CATEGORIA LIVRE:

1º LUGAR: Ubimed / Spartacus

2º LUGAR: Casa Vencedora / Padaria Estrela

3º LUGAR: UCC / Festera / Brevant

-Goleiro Menos Vazado: Bruno Toresani

-Artilheiro: Ailton Santos

A Prefeitura de Ubiratã agradece e parabeniza à Cooperativa Integrada pelo suporte e apoio generoso, que possibilitou a realização desse evento esportivo de grande relevância para a comunidade. Além disso, destaca o empenho e dedicação da Secretaria de Esporte e Lazer, sob a direção do secretário Rafael de Mello Bartz, cujo trabalho incansável contribuiu significativamente para o sucesso do campeonato.